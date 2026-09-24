Con Cristiano Ronaldo: Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026-27

La Selección de Portugal vuelve al ruedo por primera vez desde su eliminación en el Mundial 2026 a manos de España en octavos de final. El combinado luso, ahora bajo el mando de Jorge Jesus, recibirá a Gales este jueves en Lisboa y Cristiano Ronaldo será titular.
El atacante de Al-Nassr no tiene planeado retirarse de su selección a sus 41 años y en la previa del choque con los Dragones Rojos por la Fecha 1 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27 aseguró que sueña con llegar a los 1.000 goles oficiales en su carrera con Portugal.
Cristiano Ronaldo sigue jugando para la Selección de Portugal con 41 años (Getty Images)
Alineación de Portugal vs. Gales
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Ruben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Ruben Neves
- Joao Felix
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
Alineación de Gales vs. Portugal
- Danny Ward
- Jay Dasilva
- Ben Davies
- Benjamin Cabango
- Neco Williams
- Jordan James
- Ethan Ampadu
- Joshua Sheehan
- Lewis Koumas
- David Brooks
- Brennan Johnson