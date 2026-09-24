Con Cristiano Ronaldo: Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026-27

El combinado luso recibe a los Dragones Rojos en el Estádio José Alvalade de Lisboa por la primera jornada del Grupo A4.

La Selección de Portugal vuelve al ruedo por primera vez desde su eliminación en el Mundial 2026 a manos de España en octavos de final. El combinado luso, ahora bajo el mando de Jorge Jesus, recibirá a Gales este jueves en Lisboa y Cristiano Ronaldo será titular.

El atacante de Al-Nassr no tiene planeado retirarse de su selección a sus 41 años y en la previa del choque con los Dragones Rojos por la Fecha 1 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27 aseguró que sueña con llegar a los 1.000 goles oficiales en su carrera con Portugal.

Cristiano Ronaldo sigue jugando para la Selección de Portugal con 41 años (Getty Images)

Alineación de Portugal vs. Gales

Diogo Costa

Joao Cancelo

Ruben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

Ruben Neves

Joao Felix

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

Alineación de Gales vs. Portugal