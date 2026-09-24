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UEFA Nations League

Con Cristiano Ronaldo: Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026-27

El combinado luso recibe a los Dragones Rojos en el Estádio José Alvalade de Lisboa por la primera jornada del Grupo A4.

Portugal recibe a Gales por el Grupo D de la Nations League
© Getty ImagesPortugal recibe a Gales por el Grupo D de la Nations League

La Selección de Portugal vuelve al ruedo por primera vez desde su eliminación en el Mundial 2026 a manos de España en octavos de final. El combinado luso, ahora bajo el mando de Jorge Jesus, recibirá a Gales este jueves en Lisboa y Cristiano Ronaldo será titular.

El atacante de Al-Nassr no tiene planeado retirarse de su selección a sus 41 años y en la previa del choque con los Dragones Rojos por la Fecha 1 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27 aseguró que sueña con llegar a los 1.000 goles oficiales en su carrera con Portugal.

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Cristiano Ronaldo sigue jugando para la Selección de Portugal con 41 años (Getty Images)

Cristiano Ronaldo sigue jugando para la Selección de Portugal con 41 años (Getty Images)

Alineación de Portugal vs. Gales

  • Diogo Costa
  • Joao Cancelo
  • Ruben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Ruben Neves
  • Joao Felix
  • Bruno Fernandes
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo

Alineación de Gales vs. Portugal

  • Danny Ward
  • Jay Dasilva
  • Ben Davies
  • Benjamin Cabango
  • Neco Williams
  • Jordan James
  • Ethan Ampadu
  • Joshua Sheehan
  • Lewis Koumas
  • David Brooks
  • Brennan Johnson
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Leandro Barraza
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