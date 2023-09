Most Valuable Promotions (MVP) ha dado hoy otro paso histórico en su misión de hacer crecer el boxeo practicado por mujeres para que reciban el mismo trato que los hombres, anunciando el primer combate por el título mundial unificado con las mismas reglas que un título masculino.

La campeona mundial en siete divisiones y campeona indiscutida del peso pluma, Amanda “The Real Deal” Serrano (45-2-1, 30 nocauts) se enfrentará a la retadora obligatoria de la WBO Danila “A Guerreira” Ramos (12-2, 1 nocaut) el viernes 27 de octubre en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida.

El Serrano vs Ramos estará precedido por la tercera entrega de MVP de su serie Most Valuable Prospects, con el apoyo de Celsius Essential Energy Drinks. La pelea por los títulos mundiales de la WBO, WBA e IBF entre Serrano y Ramos, pactada en 126 libras, sentará un precedente histórico muy esperado en el boxeo femenino, ya que el duelo se disputará a 12 asaltos de tres minutos, igual que las peleas masculinas.

Hasta la fecha, para la Association of Boxing Commissions and Combative Sports los combates por título femenino se han disputado a 10 asaltos de dos minutos cada uno. El combate estelar de Most Valuable Prospects III, que precederá al Serrano vs Ramos, estará protagonizado por Antonio Vargas (16-1, 9 nocauts), en la defensa de su título WBA Continental de las Américas, en un pleito pactado a los diez asaltos. Serrano vs Ramos y Most Valuable Prospects III se podrán ver en todo el mundo a través de DAZN y las entradas estarán a la venta el 13 de septiembre en www.ticketmaster.com.

El Serrano vs. Ramos busca establecer un nuevo estándar en el boxeo femenino, uno que no había sido visto desde el 2007 con el duelo entre Layla McCarter y Melissa Hernandez. 15 años después del primer combate femenino a 12 asaltos de tres minutos, igual que los masculinos, Serrano y Ramos demostrarán a toda una nueva generación de boxeadoras como pueden hacer lo mismo que sus compañeros y, por primera vez, con un título mundial unificado en juego.

Serrano, la primera púgil de la historia de Puerto Rico en convertirse en campeona del mundo indiscutida, comenzó su reinado en el peso pluma de la WBO venciendo a Heather Hardy en una pelea brutal de 10 asaltos en 2019 con el que se hizo con el cinturón de la WBO y, desde entonces, ha defendido su título cinco veces.

Recientemente, Serrano le ofreció la posibilidad de redimirse a Hardy, pero la puertorriqueña acabó defendiendo con éxito su título indiscutido del peso pluma por primera vez, en un combate decisivo pactado a diez asaltos. Serrano también ganó un impactante y brutal combate frente a la campeona peso pluma de la WBA Erika Cruz en febrero, que hizo que se convirtiera en la campeona indiscutida de la categoría. La decisiva victoria de Serrano frente a Cruz seguía a su anterior triunfo frente a Sarah Mahfoud en Manchester, Inglaterra, que añadió el título IBF a sus títulos WBO, WBC e IBO del peso pluma.

Su histórico duelo frente a Katie Taylor en el Madison Square Garden en 2022 obtuvo el reconocimiento de ser la pelea del año para Sports Illustrated y el evento del año para la revista The Ring, además de ser nominada como evento del año para el Sport Business Journal.

Más allá de sus poderosos golpes, la puertorriqueña es una firme defensora de la igualdad en el boxeo. Su evento frente a Katie Taylor en 2022 rompió barreras en el boxeo practicado por mujeres en lo que respecta a igualdad salarial y fue el primer evento boxístico en el Madison Square Garden encabezado por dos mujeres. Serrano continuará haciendo historia con su duelo frente a Ramos, demostrando que los boxeadores de cualquier género deben competir al mismo nivel, creando un nuevo estándar igualitario de 12 asaltos de tres minutos.

“Danila Ramos quizá sea mi retadora obligatoria de la WBO, pero cuando nos subamos al ring entenderá perfectamente por qué soy la campeona indiscutida del peso pluma”, ha dicho Amanda Serrano. “Esta pelea va más allá de unos cinturones. Llevamos luchando mucho tiempo, unidas como mujeres, para conseguir una equiparación salarial, respeto y reconocimiento en el panorama del boxeo. Juntas, el viernes 27 de octubre, haremos historia y le enseñaremos al mundo, una vez más, cómo de apasionante es el boxeo femenino y que podemos ser tan capaces, duras y dinámicas como cualquier hombre sobre el ring, o incluso más. Este es un combate para que las mujeres allá donde estén sean tratadas del mismo modo que los hombres”, ha añadido Serrano.

Ramos, la veterana peleadora nacida en Brasil y residente en Buenos Aires, fue ordenada retadora por la WBO el 28 de agosto para el duelo frente a Serrano por el título mundial del peso pluma. El 18 de agosto, Ramos ganó el título interino WBO del peso pluma por una decisión dividida frente a Brenda Karen Carbajal en Buenos Aires, quien había retenido el cinturón desde el 13 de mayo de 2022.

Además, la brasileña comparte el mismo sentimiento y deseo que Serrano en demostrar al mundo entero que las reglas del boxeo de élite deben ser las mismas para hombres y mujeres: “Luchar con Amanda Serrado durante 12 asaltos de 3 minutos por el título romperá barreras que las mujeres hemos intentado derruir por muchos años”.

También ha reconocido que: “Entraremos en la historia y en los libros, esta será una pelea entre dos guerreras. Estoy preparándome como nunca para este combate y representaré orgullosa a Brasil mientras luchamos en Orlando, Florida, para traer todos los cinturones a casa”.

“MVP ha estado centrada en transformar y cambiar el boxeo desde nuestro nacimiento hace dos años y Amanda Serrano ha sido un pilar básico en esos esfuerzos. Ella no es solo una de las mujeres boxeadoras más grandes de todos los tiempos, es uno de los mejores boxeadores de la historia”, han declarado Nakisa Bidarian y Jake Paul, cofundadores de Most Valuable Promotions. “El viernes 27 de octubre Amanda demostrará una vez más que es una verdadera embajadora del deporte y defensa de las deportistas. Su dedicación para transformar el deporte en su mejor versión es algo que no solo hace al máximo nivel fuera del ring, sino que también lo practica con todas sus fuerzas dentro del cuadrilátero.

También reconocemos a Danila Ramos por su determinación para demostrarle al mundo porque las mujeres son iguales. Además, es fundamental que le demos las gracias a la Florida Athletic Commission por aprobar esta pelea y por ser parte de este evento histórico”.

"Amanda Serrano es una verdadera pionera e innovadora", ha señalado Joe Markowski, CEO de DAZN Norteamérica. "Desde que DAZN comenzó a colaborar con Amanda, ella ha trabajado para que los asaltos duren tres minutos, por lo que estamos orgullosos de participar en esta noche histórica para el deporte el 27 de octubre. Seguidlo en directo en todo el mundo a través de DAZN", ha añadido Markowski.

El Serrano vs Ramos estará precedido por la tercera entrega de MVP de las series Most Valuable Prospects, con el apoyo de Celsius Essential Energy Drinks. La cartelera de Most Valuable Prospects III incluirá tres combates de altura, como el regreso de la joven sensación puertorriqueña Krystal Rosado, el primer peleador formado por Amanda Serrano, que hizo su debut profesional en Most Valuable Prospects II con un impresionante TKO que le dio la victoria en el segundo asalto, demostrando su potencial para ser una superestrella. Most Valuable Prospects es la serie producida y promovida por MVP, junto a Boxlab Promotions, que ejerce de promotor oficial licenciado. Estas series son emitidas a través de DAZN. Todos los eventos de Most Valuable Prospects tendrán lugar la noche de los viernes durante 2023 y se organizarán en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida. DAZN emitirá estas series a nivel global a través de su plataforma como parte de sus suscripciones, que incluyen el Serrano vs Ramos, con toda la maincard del evento.