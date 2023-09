Chris Eubank Jr., contendiente de peso mediano, hizo caso omiso a los comentarios críticos después de su derrota por nocaut ante Liam Smith en enero pasado.

Los espectadores quedaron sorprendidos cuando Smith noqueó a Eubank en cuatro asaltos, pero en ese mismo momento ejerció su derecho contractual para una revancha inmediata.

La mayoría consideró que Eubank iba en picada, y Smith se convirtió en un sólido favorito para la mayoría de los expertos en su segundo encuentro.

Sin embargo, el resultado fue lo contrario a lo que esperaban y el pasado sábado por la noche Eubank dominó por completo a Smith y lo detuvo en el décimo asalto, además le propinó dos caídas a su rival, para concluir el evento con una tanda de golpes.

"No me interesa nada eso. Nunca he sido de los que se preocupa por lo que la gente piensa, se preocupa por lo que dice la gente", señaló Eubank a Sky Sports News.

Eubank reconoció que no estaba motivado para demostrar que nadie fuera de él estaba equivocado.

"Mucha gente me descartó y está bien, es parte del boxeo. No estoy haciendo esto por los demás o para demostrar que la gente está equivocada. Lo hago por mí mismo, lo estoy haciendo, por mi familia y mi legado. Lo hago para poder mirar hacia atrás en mi carrera y estar contento, estuve muy contento con la actuación”, continuó.

"Todo salió bien, practiqué lo que sabía que funcionaría contra un boxeador como Liam. Él es un jugador, pero su defensa no es impenetrable. Puedo lograr tiros si los coloco en el ángulo correcto y si sigo lanzando. Tengo confianza y sé que la velocidad y la potencia están ahí. Seguimos así, no le di un descanso, ni un respiro y conseguimos la victoria", declaró Eubank.