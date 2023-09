El campeón mundial indiscutido de peso superwelter Jermell Charlo realizó un entrenamiento de medios transmitido en vivo este lunes y anticipó su próximo enfrentamiento contra el campeón mundial indiscutido de peso súper mediano, el mexicano Saúl “Canelo Álvarez, el próximo sábado 30 de septiembre desde T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Canelo Promotions en asociación con Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime.

Charlo, de Houston, buscará ganarse un estatus indiscutible en una segunda categoría de peso con un triunfo que definirá su carrera sobre “Canelo”, en el primer enfrentamiento entre dos campeones masculinos indiscutibles reinantes en la era de los cuatro cinturones.

El entrenamiento de Charlo se transmitió en vivo en el canal de YouTube SHOWTIME Sports y en la página de Facebook de SHOWTIME Boxing y fue copresentado por el miembro del Salón de la Fama de la WWE y personalidad de radio Booker T y el locutor de PBC Ray Flores. Esto es lo que Charlo, junto con el entrenador Derrick James, dijeron el lunes desde su campo de entrenamiento en Houston:

JERMELL CHARLO:

“He estado haciendo esto toda mi vida y ahora es el momento de hacerlo por mi ciudad. Aguanta o cállate y haz lo que hago. Me enfrento a uno de los mejores peleadores del mundo, hay que estar emocionado por este momento”.

“Ahora es el momento adecuado para esta pelea. Estamos en nuestro mejor momento y en nuestro mejor momento. Quiero deshacerme de los que dudan y demostrarle al mundo por qué estoy en esta posición. Hay una razón por la que llegué tan lejos. Voy a mostrar de qué estoy hecho. Todo lo que he hecho desde que tenía ocho años, lo estoy arriesgando ahora”.

“No voy a tener que preocuparme por perder demasiado peso. He estado entrenando con chicos más grandes durante mucho tiempo y ahora se trata de llevar la misma mentalidad que tengo en las 154 libras y llevarla conmigo a las 168 libras”.

“Por supuesto que hay presión. Tenemos que ser dominantes y no depender sólo del nocaut. Tengo que vencerlo durante 12 rounds. Tengo que hacer lo que tengo que hacer en el ring para protegerme sin dejar de ser cruel”.

“Este es un sueño hecho realidad, como lo fue ganar de manera indiscutible, ganar un título mundial y salir del barro. Una vez que llegas tan lejos y te ves prosperando, lo único que quieres es seguir haciéndolo. Me mantengo concentrado en manejar los negocios”.

“Hemos hecho mucho sparring y acondicionamiento. También estoy trabajando en lo mental, porque sé que no se trata sólo de lo físico. Llevo 14 semanas entrenando y asegurándome de hacer todo lo que necesito”.

“Sólo tengo que seguir teniendo hambre. Y he tenido hambre. Habría peleado con Canelo hace años y probablemente no habría sido tan grande como lo es ahora. Pero no estoy demasiado concentrado en estar en el ring con Canelo, solo tengo hambre. Quiero ganar esta pelea por mi ciudad”.

“Si logro este enorme objetivo, será difícil superarlo. Estaré en el libro de récords con los grandes del boxeo durante mucho tiempo”.

“Estoy muy concentrado en mi equipo y en todos los que me rodean. Sólo necesito subir al ring y hacer lo que tengo que hacer”.

DERRICK JAMES, el entrenador de Charlo

“Tener dos campeonatos indiscutibles al mismo tiempo sería fantástico. Sería histórico para Jermell. Va a haber ida y vuelta temprano. Canelo tiene que imponer su voluntad y Jermell tiene que demostrarle quién es. Tienes que impedir que sea su gran yo”.

“La ventaja de Jermell es en realidad su tamaño. Tienes que maximizar esa ventaja. Se trata de lo que Jermell es capaz de hacer. No tiene que convertirse en el chico, tiene que ser el chico”.

“La pelea la ganas en el gimnasio. No estás sacando un conejo de tu sombrero. Tienes que subir al ring habiéndolo hecho de la manera correcta”.