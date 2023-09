Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing y promotor Anthony Joshua, asomó la posibilidad que el dos veces campeón de peso pesado pelee en diciembre, si no se concreta un acuerdo para el enfrentamiento con Deontay Wilder en enero de 2024.

En caso de acordarse la pelea con Wilder, se celebraría a principios del año próximo en Arabia Saudita. En cambio, si no hay acuerdo y el encuentro se aplaza, el boxeador británico buscaría regresar en 2023 por tercera ocasión.

"Las conversaciones se mantienen y todavía estamos en la misma posición de una pelea en enero. Si no concluimos ese enfrentamiento y ellos piensan moverla a febrero o marzo, es posible que nosotros peleemos en diciembre. Wilder está hablando de pelear en octubre. pero ya estamos en septiembre", explicó Hearn en declaraciones a IFL TV.

"Esperará para pelear con Wilder en enero, ahorita está entrenando. Quiere pelear en diciembre. Si se dieran la vuelta y dijeran 'hagamos la pelea con Wilder en diciembre', lo haría. Pero todo el mundo habla como si estuviera sucediendo, y hasta que eso suceda, no sucederá. Hasta que suceda, mantendremos nuestra posición para el choque en diciembre. Idealmente, nos gustaría ir directamente a la pelea con Wilder", insistió el promotor británico.

Joshua se subió al ring por primera vez este año, en abril con una victoria por decisión unánime en doce asaltos ante Jermaine Franklin. Posteriormente volvió al cuadrilátero en agosto pasado para vencer por nocaut sobre el sustituto Robert Helenius.

Si Joshua regresa en diciembre, Hearn señaló que su oponente sería alguien del nivel de Helenius o Dillian Whyte.

"Estoy seguro que terminarás viendo lo mejor de Joshua en las peleas más importantes. La realidad es que, si tuviera otra pelea, sería al nivel de Dillian, Helenius. ¿Se obtendría lo mejor de él? No creo que no sería beneficioso tener una tercera pelea en 2023, pero no creo que cambiaría el resultado de la pelea con Wilder", concluyó Hearn.