El clasificado mundial número cinco de la división de las 185 libras en UFC, el estadounidense Sean Strickland; quién es conocido como 'Tarzan' y tiene 32 años de edad; logró vencer al campeón mundial de la división de peso medio de UFC, el nigeriano Israel Adesanya; quién es conocido como 'The Last Stylebender' y tiene 34 años de edad; luego de obtener una victoria por decisión unánime en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC 293, la cual se llevó a cabo en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sydney, Australia.

Con muchas precaución por parte de ambos peleadores, pero lanzando golpes; especialmente patadas; así inició la pelea entre el nigeriano y el estadounidense. Durante el desarrollo de los primeros cinco minutos todos los movimientos fueron medidos, Strickland trataba de establecer control en el centro del octágono, pero Adesanya medía muy bien sus golpes, sin embargo, fue 'Tarzan' quién logró conectar certero y luego lanzó una ráfaga de golpes, pero el réferi no intervino y los primeros cinco minutos de acción llegaron a su final.

En el desarrollo del segundo asalto la dinámica fue muy similar al primero, ambos peleadores lanzaban buen volumen de golpes, aunque ninguno certero. Era una pelea interesante de ver ya que había acción y mantenía la expectativa ya que el retador tenía las herramientas para convertirse en campeón, a pesar de ser un no favorito muy amplio en los momios en la previa de la pelea.

Para el tercer asalto el retador mantenía la presión contra el campeón que permanentemente se desplazaba por las esquinas del octágono, sin embargo, el golpe certero y contundente para finalizar la pelea no llegaba. Adesanya intentó tomar la iniciativa en los ataques para el cuarto asalto, mientras que Stricklan mantenía su presión, aunque también podía conectar algunos buenos golpes.

El quinto y último asalto inició como se había desarrollado toda la pelea, con el kickboxing como principal protagonista y un 'The Last Stylebender' muy deslucido, sin embargo, a Strickland tampoco se le veía muy determinado a finalizar, manteniendo su estrategia y su particular estilo de pelea. Los último segundos de la pelea finalizaron con un 'Tarzan' gritándole a Adesanya e incitándolo a ir al intercambio pero el nigeriano no cayó en provocación.

Resultados UFC 293 desde Australia

Cartel principal

Sean Strickland venció a Israel Adesanya por D.O. (49-46 x3)

Alexander Volkov venció a Tai Tuivasa por sumisión (Ezekiel choke) (R2, 4:37)

Manel Kape venció a Felipe dos Santos por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

Justin Tafa venció a Austen Lane por TKO en el primer asalto (1:22)

Tyson Pedro venció a Anton Turkalj por KO en el primer asalto (2:12)

Cartel Preliminar

Carlos Ulberg venció a Da Un Jung por sumisión (RNC) (R3, 4:49)

Chepe Mariscal venció a Jack Jenkins por nocaut técnico en el segundo asalto (3:19) (lesión en el codo).

Jamie Mullarkey venció a John Makdessi por D.O. (29-28 x3)

Nasrat Haqparast venció a Landon Quinones por D.O. (30-27 x3)

Charlie Radtke venció a Blood Diamond por decisión unánime (29-27 x3).

Gabriel Miranda venció a Shane Young por sumisión (RNC) - Round 1, 0:59

Kevin Jousset venció a Kiefer Crosbie por sumisión (RNC) - Round 1, 4:49