En Las Batallas de La Voz Argentina, Ricardo Montaner no pudo contener las lágrimas al escuchar "Índigo", la canción que escribió Camilo con Evaluna.

EnLas Batallas de La Voz Argentina 2022 se enfrentaron Nicolás Pagnucco y el dúo de las hermanas Crocitta en representación del Team Montaner. Los participantes interpretaron "Índigo", canción que escribieron Camilo y Evaluna para anunciar la llegada al mundo de su hijo.

La producción eligió la canción en esta oportunidad y sorprendió a Ricardo Montaner, quien no pudo contener las lágrimas al escucharla en el programa. A su vez, mientras los participantes cantaban, el exitoso artista les grabó un video para Evaluna y Camilo, padres de su nieto.

"Es muy emocionante para mí. La etapa más maravillosa del ser humano es cuando llega a estas alturas y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos", dijo Montaner luego de la interpretación de Nicolás y las hermanas Crocitta. Y agregó: "Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Así que no puede hablar de lo técnico”.

+Valentina y Emilia Crocitta y Nicolás Hernán Pagnucco - Coacheo - Batallas - La Voz Argentina 2022

A la hora de tomar una decisión, luego de escuchar la devolución de Lali, Mau y Ricky y Soledad, Ricardo Montaner eligió a las las hermanas Crocitta para que sigan siendo parte de su equipo.

+Valentina y Emilia Crocitta vs. Nicolás Pagnucco - "Índigo" - Batallas - La Voz Argentina 2022

