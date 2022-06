Nadia Epstein, una de las participantes más recordadas de Gran Hermano por tener una gran rivalidad con Marianela Mirra en la edición 2007, dejó en claro que le gustaría ser parte de El Hotel de los Famosos 2. El exitoso reality de El Trece actualmente está emitiendo los últimos programas de la primera entrega.

“A Gran Hermano sólo iría de nuevo si me ofrecen mucha plata. Si me ven encerrada otra vez, sepan que es porque estoy ganando bien. Al Hotel de los Famosos sí iría porque ahí me gustaría poder armar estrategias, complots, poder votar cara a cara. Sería feliz”, explicó en una entrevista con Por si las moscas de La Once Diez.

En esta sintonía, agregó: “Aunque para el afuera soy ‘la mala’ de Gran Hermano, yo soy Heidi al lado de estos que están en El Hotel de los Famosos. Pero bueno, en Gran Hermano no tenía estas herramientas de poder votarse cara a cara o de poder hacer complots. Estoy segura que si se hubiera podido hacer eso, habría quedado mucho peor parada”.

Nadia Epstein opinó sobre Martín Salwe

En la entrevista con Por si las moscas, Nadia Epstein dio su opinión sobre Martín Salwe, uno de los participantes más polémicos de El Hotel de los Famosos. “Es el pibe del manotazo ahogado, no sabe ni para dónde va. Cree que estar con una y con otra como con Silvina Luna y Emily Lucius, lo va a beneficiar, pero no pasa eso. Creo que es un pibito de los mandados”, dijo.