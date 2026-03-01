Es tendencia:
Un campeón del mundo con Brasil fue condenado a tres años de prisión

La Justicia brasileña encontró culpable al ex delantero en el proceso que había iniciado en el año 2012 por una denuncia de su ex pareja.

Por Lautaro Toschi

Viola en el Mundial 1994
© GettyViola en el Mundial 1994

Paulo Sérgio Rosa, popularmente conocido como Viola recibió una sentencia a tres años de prisión, pero no será de cumplimiento efectivo ya que por el mismo periodo de tiempo tendrá que hacer servicio comunitario y además desembolsar la suma de diez salarios mínimos correspondientes al 2012, año en que se radicó la denuncia contra él.

Por aquel entonces su ex pareja lo denunció ante la Justicia por la tenencia de armas restringidas, un silenciador y más de 80 cartuchos con balas de diversos calibres. Más de trece años después de aquella denuncia, en los últimos días la Justicia de Brasil dictó sentencia, pero Viola podrá apelar el fallo.

Campeón del mundo

Entre 1993 y 1995, Viola representó a la Selección de Brasil. El ex delantero integró los planteles que disputaron la Copa América 1993 -que quedó en manos de la Selección Argentina– y del Mundial de 1994, el cual fue para Brasil. De hecho, Viola ingresó a disputar algunos minutos en la final contra Italia que terminó 0 a 0 y resultó favorable para la Verdeamarela por penales.

La gran carrera de Viola

Viola se formó en la cantera de Corinthians y allí tuvo dos pasos antes de emigrar a España para jugar en Valencia. Regresó a Brasil en 1996 y en ese periodo vistió camisetas de peso como las de Palmeiras, Santos y Vasco da Gama. Luego de un breve paso por Turquía, el atacante volvió a su país para jugar el tramo final de su carrera, en ese entonces tuvo un paso por Flamengo.

Viola con la camiseta de Vasco da Gama en el 2000. (Foto: Getty).
DATOS CLAVE

  • Viola recibió una sentencia de tres años de prisión sustituibles por servicio comunitario y multas.
  • La justicia de Brasil condenó al exfutbolista por tenencia de armas restringidas y un silenciador.
  • El exdelantero disputó minutos en la final del Mundial 1994 que Brasil ganó por penales.
Publicidad
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

