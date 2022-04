Todo el planeta fútbol está esperando, con muchísima ansiedad, lo que será el sorteo correspondiente al Mundial de Qatar. Con la Selección Argentina clasificada hace varias semanas, lo único que resta definir son los rivales con los que luchará por la Copa del Mundo.

Mientras se espera por lo que será la ceremonia en la ciudad de Doha, los hinchas de la Albiceleste se enloquecieron con la presencia de Sergio Agüero. Claro, el Kun ya está retirado y aprovecha el tiempo para dar su presencia en el país anfitrión, al que fue invitado exclusivamente por la FIFA. Y allí se cruzó con Morena Beltrán, la periodista de ESPN.

El ex delantero de Independiente y Manchester City analizó lo que fue el simulacro del sorteo y el grupo ficticio que le tocó al plantel de Scaloni, pero también se permitió para referirse a lo que será realmente la Copa del Mundo. Y, como si fuera poco, no perdió el tiempo con la blonda.

"Jugás bien me dijeron", le indicó el Kun a Morena Beltrán, mientras dialogaba con el periodista Pablo Ferreira. Y añadió: "No te vi jugar, pero me dijeron eso". Y sin tener pelos en la lengua, la gran analista expresó: "Qué presión, robé ahí con un buen pase que metí". Sin embargo, no se achicó: "Cuando quieran armamos un picado", soltó.