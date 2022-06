Gran Hermano, exitoso reality que regresará después de 10 años a la pantalla de Telefe, ya lanzó el casting para todas aquellas personas que se quieran anotar. Con la conducción de Santiago del Moro, la casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas a partir de octubre.

Está confirmado que el reality durará cerca de cuatro meses. En ese lapso de tiempo los participantes no tendrán celular ni comunicación con el afuera.

"'Quedate en casa', la frase que más escuchamos y que más odiamos los últimos años, pero, aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez. Sin ver a familiares ni amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir, porque la casa en la que te vas a querer quedar es la casa más famosa del mundo", anunció el canal en la presentación de Gran Hermano. Y añadió: "No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana".

Cuánto dura Gran Hermano 2022

El reality de Telefe durará en total cuatro meses. Los participantes intentarán superar las eliminaciones que, periódicamente, la audiencia decide y así conseguir el premio final.

Casting: ¿Cómo anotarme al casting de Gran Hermano 2022?

El miércoles 21 de junio Telefe publicó en su cuenta de Twitter los detalles para anotarse en la próxima edición de Gran Hermano. ¿Cuál es la página? ¡Hacé click acá!