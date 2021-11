Bizarrap, el productor musical argentino que la rompe en todas las plataformas de streaming, logró estar en cuatro nominaciones de los premios Latin Grammy. Sin embargo, el joven no pudo quedarse con ningún premio tras la ceremonia de entrega que se realizó en Las Vegas.

"No se dio. Creí que de las cuatro nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina. No lo logré en esta ocasión, perdón", escribió Gonzalo Conde en sus redes sociales tras el evento. Y agregó: "Agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizas nos vemos el año que viene... Los quiero".

En el medio de los mensajes de todos sus seguidores felicitándolo por las nominaciones, apareció una estrella del fútbol mundial y un ídolo especial para "Biza". Se trata de José Luis Chilavert, figura histórica de Vélez Sarsfield, club del que el productor es hincha fanático.

"Querido BIZA, no necesitas un Grammy, eres el número 1 sin ayuda de nadie, campeón. Sigue tu camino y que sigan los éxitos. Los mediocres caminan por la vida pensando en no fracasar y los exitosos solo queremos ganar. Tú eres un exitoso, querido amigo", le escribió el legendario arquero. "Muchísimas gracias, Chila, por tus palabras. Te quiero mucho, y aguante el Fortín", respondió Bizarrap.