Celeste Martino, de 31 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina con "Sway" de Michael Bublé y logró asombrar a Soledad Pastorutti. La joven es la hermana de Majo, una de las participantes que este año fue parte de "El Hotel de los Famosos", reality de El Trece.

A la hora de contar por qué se inscribió a La Voz Argentina contó: “Mi mamá fue una cantante frustrada toda su vida, y desde muy chiquita ella veía que me gustaba cantar, y fue la que me impulsó y me mandó a estudiar de todo. El año pasado como familia vivimos su pérdida física”. Y añadió: "Quiero salir de mi estado de confort".

Soledad Pastorutti, su nueva coach, contó por qué la eligió: "Me di vuelta porque deseo tener muchas voces femeninas este año en el equipo. Siento que hay un gran poder ahí. Lo que acabas de hacer me encantó”.

+Celeste Martino - "Sway" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

+¡Conocé a Celeste Martino! - La Voz Argentina 2022

Llegó a Telefe la nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical número uno en el mundo. Con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Lali como coaches, el programa más visto del 2021 regresó para encontrar a las mejores voces del país.

Esta edición cuenta con la incorporación de Rochi Igarzábal como host digital, con contenido exclusivo que estará disponible en las redes sociales de Telefe y La Voz Argentina, y en mitelefe.com. Rochi será la encargada de mostrar todos los detalles del detrás de escena y la intimidad de Marley, los coaches y los participantes.

Luego del impresionante suceso conseguido el año pasado, esta nueva temporada del exitoso big show contó con un casting de más de 10.000 aspirantes con un mismo sueño: ser #LaVozArgentina.