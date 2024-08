La ex pareja del volante de Liverpool y la Selección Argentina inició acciones legales luego de que terminaran la relación.

Después de lo que fue la obtención de la Copa América, la polémica estalló en el seno de la Selección Argentina. La ex pareja de Alexis Mac Allister, Camila Mayán, lo demandó por “compensación económica” tras lo que fue la ruptura entre ambos, y la situación tomó carácter público.

A casi dos años de la separación, la panelista de Luzu TV dialogó con LAM y se refirió a la situación judicial que mantiene con el mediocampista de Liverpool. Hace algunas semanas, en el mismo programa de América TV, la periodista Fernanda Iglesias manifestó que Mayán “lo demandó por compensación económica. Es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja”.

Respecto a lo que manifestaron en el programa televisivo, la también influencer indicó que “si hicimos algo juntos y construimos algo juntos, no le veo el sentido a que una persona se quede completamente aislada de todo lo que pasa después de eso”. Y amplió: “No digo que yo haya hecho la misma cantidad de cosas y de esfuerzo, ni de tiempo ni de nada que él”.

Por otra parte, aseguró: “No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es ni nada por el estilo porque lo sé. Aporté todo lo que pude para que eso suceda. Me parece que después no te podés correr de eso y ya”. Pero continuó: “No es solamente jugar, hay muchas cosas que se van haciendo alrededor”.

Camila Mayán y Alexis Mac Allister durante los festejos de Qatar 2022.

El cruce de Silvina Riela contra Camila Mayán

Silvina Riela es la madre de Alexis Mac Allister, y apuntó de lleno contra la ex pareja de su hijo. En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), indicó que “conocés a las personas cuando se van“. Y agregó: “Entendemos el dolor y el resentimiento, pero nos duele que se ligue al dinero“.

“Siempre hablé con ella cuando pasó lo que pasó, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida“, manifestó Riela sobre la panelista de Patria y Familia. Pero también se refirió al momento en el que cortó todo tipo de vínculo.

“Después vienen actitudes que uno dice ‘ya está, no puedo estar más’. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada”, expresó para finalizar el tema y dejar en claro que ya no tiene nada que ver con Mayán.