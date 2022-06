La Voz Argentina | Un ex "Cebollitas" no pasó las Audiciones a Ciegas y apuntó contra el jurado

Leonardo Centeno, músico de 38 años que fue integrante del elenco de la tira infantil Cebollitas, se presentó el domingo pasado en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina. Interpretó en vivo "Tears in heaven", el clásico de Eric Clapton, y aunque se ganó los aplausos del público no logró convencer al jurado. Es por eso que unos días después dialogó con Juan Etchegoyen en un Mitre Live sobre las sensaciones que le dejó la eliminación.

"Te voy a decir primero lo que pienso en general y después de mi situación puntual: el arte es subjetivo y me parece que cualquier tipo de decisión es aceptable, pero en mi interpretación yo me sentí bien, estuve muy tranquilo y no me hicieron devoluciones técnicas. La crítica vino por mi estilo", expresó Leonardo en la nota.

+Leonardo Centeno - "Tears in Heaven" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

En esta sintonía, explicó: "Casi todo lo que me dijeron lo entendí, hay una cosa que no comparto y fue la devolución de Ricardo Montaner. Me dijo que había cantado con un estilo que no me pertenece y realmente lo único que hice fue cantar con el estilo que me pertenece, te puede gustar o no". Y agregó: "A veces me indignó como espectador viendo La Voz Argentina”.

+¡Conocé a Leonardo Centeno! - La Voz Argentina 2022

Para cerrar, Leonardo expresó su desilusión por no poder seguir en competencia: “Yo no quiero decir que soy bueno pero vivo de esto, mantengo a mi hija con esto que hago, cuando no me eligieron pensé que la gente iba a decir que era malo. Al final era un prejuicio mío, a la mayoría de la gente le encantó el show".

La Voz Argentina regresó a Telefe

Llegó a Telefe la nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical número uno en el mundo. Con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Lali como coaches, el programa más visto del 2021 regresó para encontrar a las mejores voces del país.

Esta edición cuenta con la incorporación de Rochi Igarzábal como host digital, con contenido exclusivo que estará disponible en las redes sociales de Telefe y La Voz Argentina, y en mitelefe.com. Rochi será la encargada de mostrar todos los detalles del detrás de escena y la intimidad de Marley, los coaches y los participantes.

Luego del impresionante suceso conseguido el año pasado, esta nueva temporada del exitoso big show contó con un casting de más de 10.000 aspirantes con un mismo sueño: ser #LaVozArgentina.