La Voz Argentina 2022, exitoso formato que se emite por Telefe, tendrá como en todas las temporadas un show en vivo. En esta oportunidad será el próximo sábado 10 de septiembre en el Movistar Arena y se estarán subiendo al escenario los participantes del Team Soledad, Lali, Montaner y Mau y Ricky.

En la actualidad se están transmitiendo las batallas, donde cada uno de los jurados ponen a competir a dos participantes de su equipo y pasan a la siguiente etapa 14 cantantes por Team. Sin embargo, en el show en vivo se presentarán los 16 que accedan a la etapa final.

Además, la idea de la producción es que tanto Soledad, Lali, Montaner y Mau y Ricky sean parte del evento y puedan cantar una canción junto a los participantes de su equipo. Está confirmado que Marley será el conductor del evento y estará acompañado por Mirko, su hijo.

La Voz Argentina 2022: ¿Cómo comprar las entradas y cuánto cuestan?

Las entradas del show de La Voz Argentina 2022 se pueden adquirir haciendo CLICK ACÁ. Los valores de las mismas van desde los $3500 hasta los $7500.