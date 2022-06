La Voz Argentina 2022, el reality de canto, como en cada temporada, es el mayor éxito de la televisión nacional, ganándole a Los 8 escalones del millón. En el programa del lunes 20 de junio, el jurado compuesto por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito, fue criticado y repudiado en las redes sociales. ¿Qué pasó?

Luego de la audición a ciegas que protagonizó Juan Segundo Dorsi, cantando House of the Rising Sun (de The Animals), las redes estallaron: lo cierto es que el participante oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, cautivó a muchos seguidores del reality pero los coaches no lo eligieron.

"Al principio de la canción pasaron cosas medio raras, necesitamos que dejen todo en esta instancia. Me gustó tu propuesta, estuviste bien. Pero cualquier error en esta instancia jode más. Muchas gracias por haber venido y volvé", le dijo Lali Espósito.

