Yhosva Emiliano Montoya tiene 23 años y es oriundo de Gaiman, de la provincia de Chubut. En el sexto programa de La Voz Argentina 2022, emitido el pasado domingo 12 de junio, interpretó la canción “Avanzar”, de Nahuel Pennisi, y todo el jurado se dio vuelta para tenerlo en su equipo.

"Comencé a cantar desde muy chiquito, en mi familia era muy normal que se cante. Ahí me empezaron a decir que transmitía y mucha gente empezó a darse cuenta que sí. Mi papá para mí es todo, me enseñó a salir adelante. Cuando mi mamá falleció, él se hizo cargo de todo, es mi ídolo", dijo Yhosva. A lo que Jorge, su padre, contestó: "Es el más especial de mis hijos, yo me emociono por cómo canta y yo lo aliento para que siga".

Yhosva también confesó que él tiene canciones para su madre, que lo pudo escuchar cantar cuando él comenzaba a insertarse en el mundo de la música.

En la audición a ciegas, a medida que cantaba el tema de Pennisi, el chubutense logró que cada uno de los jurados se interesara en él y se den vuelta. Finalmente, a la hora de elegir, dijo: "Para mí es un placer que se den vuelta todos, para mí son unos grosos. Pero me voy con la Sole".

+Audiciones a ciegas: Yhosva Montoya - Avanzar, de Nahuel Pennisi