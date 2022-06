La Voz Argentina 2022 | Alfredo Oviedo cantó "The Lazy Song/Three Little Birds" de Bruno Mars y sorprendió a todos los jurados.

Alfredo Oviedo, de 24 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina con un original mash up de "The Lazy Song/Three Little Birds", ambas canciones de Bruno Mars. Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky se dieron vuelta e intentaron convencerlo para que vaya a sus equipos.

El joven participante, que nació en Venezuela y vive en Argentina hace cuatro años, contó que venía buscando la posibilidad de presentarse en La Voz hace varias temporadas. "Hoy en día canto en bares y subtes", contó.

A la hora de tomar una decisión, Alfredo Oviedo eligió el Team Mau y Ricky. En esta sintonía argumentó: “Hoy en día sigo trabajando, componiendo a nivel artístico y siento que puedo hacer cosas interesantes con el dúo. No por otra cosa”.

Alfredo Oviedo - "The Lazy Song/Three Little Birds" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

¡Conocé a Alfredo Oviedo! - La Voz Argentina 2022

