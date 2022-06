Aneley Mattei, de 29 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina y sorprendió a todos los jurados al cantar “Se me ha perdido un corazón” de Gilda. El primero en darse vuelta fue Montaner, lo siguieron Mau y Ricky, La Sole y por último Lali.

La joven que es oriunda de Quilmes recibió los aplausos de todos los jurados y le llegó una propuesta inesperada. "Aunque no me elijas ahora, me encantaría tener la oportunidad, después de que acabe La Voz, de producirte. Por lo menos, para que probemos un track para ver qué sale de ahí. Creo que tienes mucho talento para este estilo de música y me encantaría ayudarte un poco en eso", le dijo Montaner.

A la hora de tomar una decisión, Aneley dijo: "Es un honor para mí estar acá. Desde los 18 años, participo en los castings de La Voz Argentina y hoy pude lograrlo. Elijo a Mau y Ricky".

Aneley Mattei - “Se me ha perdido un corazón” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

¡Conocé a Aneley Mattei! - la Voz Argentina 2022

