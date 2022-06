Leonardo Jurado, de 28 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina y sorprendió a todos los jurados al cantar “Tarot” de Ricardo Arjona. Con una interpretación melancólica, hizo que pulsaran el botón Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti.

El joven oriundo de Jujuy, que actualmente está viviendo y estudiando en Córdoba, se ganó los aplausos del público y una gran devolución de Montaner. "Me dio tristeza escucharte, esa tristeza que transmite alguien que sabe transmitir. Me hiciste caer en el ambiente que propiciaste con tu interpretación. Me cuesta cambiar de tema", le dijo el exitoso cantante de baladas.

A la hora de tomar una decisión, Leonardo Jurado se decidió por el equipo de Ricardo Montaner, coach con el que recorrerá su camino en la competencia.

