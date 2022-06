La Voz Argentina 2022 | Morena Pereyra cantó "Don't Let Me Be Lonely Tonight" de James Taylor y cautivó a todos los jurados.

Morena Pereyra, participante no vidente de 22 años, se presentó frente al jurado con el tema "Don't let me be lonely tonight" de James Taylor en la primera gala de La Voz Argentina. Ricardo Montaner, La Sole, Lali y Mau y Ricky se dieron vuelta e intentaron convencerla para que vaya a sus equipos.

“Mi camino fue desde el principio sin ver, no es que perdí la vista con los años. Veía un poco de luz, pero la retina se desprendió, con lo cual quedó un resto de luces", contó Morena. Además explicó por qué se anotó en el programa: "Estoy acá porque tengo ganas de hacerme escuchar, de cantar y de transmitir un mensaje".

A la hora de tomar una decisión, Morena Pereyra eligió a Soledad Pastorutti para que sea su coach dentro del programa de canto.

+Morena Pereyra - "Don't Let Me Be Lonely Tonight" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

+¡Conocé a Morena Pereyra! - La Voz Argentina 2022

Llegó a Telefe la nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical número uno en el mundo. Con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Lali como coaches, el programa más visto del 2021 regresó para encontrar a las mejores voces del país.

Esta edición cuenta con la incorporación de Rochi Igarzábal como host digital, con contenido exclusivo que estará disponible en las redes sociales de Telefe y La Voz Argentina, y en mitelefe.com. Rochi será la encargada de mostrar todos los detalles del detrás de escena y la intimidad de Marley, los coaches y los participantes.

Luego del impresionante suceso conseguido el año pasado, esta nueva temporada del exitoso big show contó con un casting de más de 10.000 aspirantes con un mismo sueño: ser #LaVozArgentina.