Zoe Tremsal, participante de 21 años que nunca había cantado arriba de un escenario, se presentó a las Audiciones a Ciegas con "Girl" de The Beatles y no logró convencer a ningún jurado. Sin embargo, lo que llamó la atención en las redes sociales fue la devolución de Ricardo Montaner.

"Es realmente grave, tienes que trabajar mucho en la afinación y concentrarte. Hay dos maneras de ser afinado. Los que lo son naturalmente, que no tienen que pensarlo, y los que deben estar concentrados todo el tiempo”, le dijo el coach a la participante.

En esta sintonía, agregó: “Tú tienes momentos en que afinas, pero muchos en que no. Si te concentras puedes lograrlo. Arrancar una canción a capella es un riesgo que aún no estás lista para tomar”.

Ya fuera del escenario, Zoe no pudo contener las lágrimas y luego de abrazar a sus padres dijo: "Es que estuve preparándolo un montón. No me salió como en mi cuarto”.

