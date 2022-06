Una nueva temporada de La Voz Argentina comienza HOY, domingo 5 de junio 2022, y muchos televidentes se preguntan qué fue de la carrera del último ganador del reality de canto.

Antes del estreno del programa, Francisco Benítez dio declaraciones en las que expresó las situaciones de angustia que debió atravesar una vez acabada la emisión. En busca de conscientizar de cara a la nueva temporada, el cantante explicó que le dolieron algunos comentarios que publicó la gente en las redes sociales.

Durante su participación en el reality, estuvo en el equipo de Soledad Pastorutti y conmovió a todos con su talento para el canto. El público votó al ganador en el último programa y se impuso con un gran porcentaje de votos.

En cuanto a los comentarios acerca de su tartamudez, Francisco contó: "Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar".

Además, Benítez se mostró contento con el inicio del nuevo programa que le abre la posibilidad a nuevos artistas de mostrar su talento a todo el país.