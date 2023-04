Big One lanzó el segundo Crossover luego del éxito de "En la intimidad" con Callejero Fino y Emilia, canción que ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. En esta oportunidad, el productor junto a Ke Personajes y FMK publicaron “Un finde” en todas las plataformas digitales.

En YouTube superó las 200.000 reproducciones en menos de 4 horas, logrando de esta manera un gran recibimiento por parte del público. Además, rápidamente se instaló como una de las canciones más escuchadas en la plataforma en distintos países de Latinoamérica e incluso España.

Cabe destacar que el nombre de la canción y de los artistas se volvieron tendencia en las redes sociales a las pocas horas del lanzamiento. Esta sección titulada "Crossover" sigue dando de qué hablar y Big One se posiciona como uno de los mejores productores de la actualidad.

+Letra de "Un Finde", la canción de Ke Personajes, FMK y Big One

[FMK]

Las flores que te regalé, ya se marchitaron

Las canciones que te dediqué, pasaron de moda

(This is the Big One)

Siempre que hablo de amor, lo hago en tiempo pasado

Pero me mata el deseo de tenerte ahora}

[Ke Personajes y FMK]

Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama

Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas

Mientras voy aceptando que tú ya no me amas

Al menos regálame tu amor un fin de semana

Que yo sigo extrañando ese culito en mi cama

Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas

Mientras voy aceptando que tú ya no me amas

Al menos regálame tu amor un fin de semana

[FMK y Ke Personajes]

El tiempo no es un BM pa' ponerlo en reversa

Antes era "te amo", pero hoy estamo' a la inversa

Estoy pa' escribir la historia de los dos

Las ganas me sobran pero faltas vos

Y antes era sexo daily, como Justin y Hailey

Dos botellas de Baileys para hacerte mi baby

Te ponías la mini, te quedaba divi'

Y ahora to' los trends son: "Cupido de Tini"

[Ke Personajes]

No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón

Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar junto sin tu amor

[FMK]

Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama

Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas

Mientras voy aceptando que tú ya no me amas

Al menos regálame tu amor un fin de semana

[Ke Personajes y FMK]

No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón

Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar junto sin tu amor

[Ke Personajes]

Me olvidé como besabas, vení a recordármelo

Tal vez el viernes, vos quieras verme y me des tu amor

+Escuchá "Un Finde", el tema del momento