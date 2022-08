Este miércoles 24 de agosto los participantes del Team Mau y Ricky se subieron al escenario para batallar en los Playoffs. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Michael Bublé le dejó un mensaje a Iván Papetti, el joven de 18 años que es oriundo de San Antonio de Padua.

“Atención, porque ustedes me dicen que son fans de Papetti, pero también tiene un fan internacional”, adelantó Marley, conductor del programa. Ahí fue cuando llegó el saludo: "Hola Iván, soy Michael Bublé. Me gustó tu voz. Es increíble. ¡Felicitaciones! Y mucha suerte con todo, mi amigo, y continúa así”, le deseó el marido de Luisana al participante que interpretó "Never gonna give you up", de Rick Astley.

A la hora de tomar anunciar a los cuatro participantes que accedían de forma directa a la etapa de los vivos en La Voz Argentina 2022, Mau y Ricky no seleccionaron a Iván. Igualmente, el público podrá elegirlo para que siga en carrera haciendo CLICK ACÁ.

+#TeamMauyRicky - Iván Papetti - "Never gonna give you up" - Playoffs - La Voz Argentina 2022

+¿Cuándo se transmite La Voz Argentina 2022?

El próximo programa de La Voz Argentina 2022 se llevará a cabo este jueves 25 de agosto desde las 22.30 horas (horario local).

+¿Cómo y dónde ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de La Voz Argentina 2022?

Al igual que en la temporada anterior, La Voz 2022 será televisada por Telefe y estará disponible vía streaming desde su sitio web oficial, al cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.