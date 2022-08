Flor de la V no estuvo como conductora en Intrusos y fue reemplazada por Alejandro Fantino. En Bolavip te contamos los motivos.

Flor de la V llegó en enero de este año a la pantalla de América TV para conducir Intrusos, programa de espectáculos que se transmite de lunes a viernes de 13:30 a 15:45 horas. Sin embargo, la ex panelista de "A La Tarde" sorprendió a muchos televidentes al ser reemplazada por Alejandro Fantino en el último programa.

El motivo de su ausencia es que la conductora viajó a Uruguay por asuntos laborales: será parte de Got Talent, programa que es furor en el país vecino. "Me voy a instalar allá, voy a estar divina y fresca, asique me van a extrañar acá", había avisado hace algunos días en Intrusos.

El formato que se transmitirá en Uruguay tendrá varias jornadas de grabación hasta principios de septiembre, es por ese motivo que hasta esa fecha Alejandro Fantino ocupará su lugar. "Amo esta industria y no me puedo ir de mi profesión sin haber conducido un programa como Intrusos, es una marca en sí misma", había dicho el periodista en diálogo con "Por si las moscas" en la previa de su debut.

+El debut de Fantino en Intrusos

¿Cómo le fue en el rating a Intrusos con Fantino?

Según informó Moskita Muerta en su cuenta oficial de Twitter, el debut de Fantino en Intrusos rondó los dos puntos de rating.