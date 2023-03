Este martes 14 de marzo se registraron nuevos cortes de luz en el AMBA y la provincia de Buenos Aires en medio de la intensa Ola de calor. En total hay más de 200.000 usuarios que reportaron fallas en los distintos barrios.

Según informó el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante sus redes sociales, este martes se registró una demanda energética de 26326 MW, cerca del récord que se registró el lunes que fue de 29.089 MW. En este sentido, los cortes son por la saturación del servicio.

Los cortes de suministro no tienen certezas: los usuarios no saben cuándo volverán a tener luz y muchos de ellos hace días que no tienen este servicio. Se espera que con la llegada de las lluvias de esta semana baje el calor, los MW de consumo y todo se vuelva a normalizar.

+¿Cuáles son los barrios afectados por el corte de luz?

Se registraron reportes por cortes de luz en los siguientes barrios: