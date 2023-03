Marcos no pudo contener las lágrimas al comentar un mal momento de su infancia que lo llevó a pedir apoyo psicológico.

Marcos Ginocchio, el estudiante de Derecho que actualmente se encuentra dentro de Gran Hermano, mantuvo una conversación a corazón abierto con Lucila "La Tora" Villar. La joven le hizo algunas preguntas para conocer más sobre su pasado y el participante no pudo contener las lágrimas.

“¿Antes ibas al psicólogo?”, fue la pregunta que generó que Marcos se abriera y hablara sobre su infancia. "Tenía mucha cosas, varias cosas que me fueron influyendo y que estuve mal. No era anorexia. No podía digerir las comidas, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados”, fue lo que respondió "El Primo".

“Mirá la persona que sos hoy, vos no te das una idea, pero vos salís primero de placa porque la gente te ama. Ojalá que entiendas y realmente te valores vos. Todo pasa por algo", fue lo que le dijo Lucila al ver las lágrimas de Marcos al recordar ese duro momento de su infancia. Y agregó: "Vos sos esta persona hermosa, con tanto amor y cero odio por todo esto que pasaste”.

+¿Qué le pasó a Marcos de Gran Hermano en su infancia?

El participante confesó que sufrió problemas de alimentación durante su infancia. "No era anorexia. No podía digerir las comidas, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados", dijo con respecto al tema.

