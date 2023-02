En las últimas horas se confirmó que Yoyi Francella ocupará el lugar de Cande Molfese en Antes que Nadie, el exitoso programa de Luzu TV que se transmite de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 horas por Youtube y Twitch. A continuación, te contamos todo sobre la integrante que estará todas las mañanas junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik.

+¿Quién es Yoyi Francela, la nueva integrante de Antes que Nadie?

Johana “Yoyi” Francella, hija de Guillermo, es una reconocida actriz argentina de 29 años. A lo largo de su carrera estuvo en distintas series y películas como Noche y día (El Trece); Si solo si (Tv publica); Heidi, bienvenida a casa (Nickelodeon), Golpe al corazón (Telefe) y la película El Robo del Siglo.

En los últimos meses tomó una mayor popularidad ya que fue parte de la tira "El primero de nosotros", la cual se transmitió por Telefe en el 2022. Allí interpretó a Zoe y compartió elenco con figuras como Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes.

+¿Por qué se fue Cande Molfese de Antes que Nadie?

Yanina Latorre, panelista de LAM, confirmó hace algunas semanas que Cande Molfese va a abrir su propio canal de streaming porque “no estaba de acuerdo” con lo que le pagaban. Es por ese motivo que la actriz explicó algunos detalles de su salida mediante su cuenta de Instagram: "Necesito tiempo. No en serio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad. Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué voy a hacer".

+Cómo ver Antes que Nadie EN VIVO | Streaming ONLINE

El programa que conducen Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín Dardik se puede ver de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 por Luzu TV, canal de YouTube que podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+Yoyi Francella en Antes que Nadie