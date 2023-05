En las últimas horas el nombre de Tomás Holder, reconocido influencer de 22 años, se volvió viral en Twitter. Esto se debe a que se filtró un video del exparticipante de Gran Hermano 2022 teniendo relaciones sexuales con Agustina "La Tana", una joven que vende contenido para adultos en redes sociales.

Luego de la filtración, Tomás Holder compartió un meme en su cuenta de Instagram relacionado al video viral. El mismo es una frase que subió el usuario @unpiropero que dice lo siguiente: "Unas ganas de que me sientas como lo sienten a Holder".

Algunas horas más tarde hizo un descargo en la misma red social. "Quería aclarar algunas cosas. Yo no subí el video que se filtró pero tampoco me molesta, no hay nada raro, es algo normal. Les pido perdón sólo a mis seguidores más chicos si tuvieron que ver eso, salió del alcance de mis manos". Y cerró: "Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".

+¿Qué dijo Agustina "La tana", la joven que aparece en el video?

Agustina "La Tana" uso su cuenta de Instagram para contar dónde conoció a Tomás Holder: "¡Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente! Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes! Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón". Y agregó: "Cuestión que estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien".

La joven tiene más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram y usa las redes sociales para vender contenido para adultos.