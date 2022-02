Esta tarde, el combinado argentino de hockey femenino se enfrentó a Bélgica por la FIH Pro League. En el CeNARD, Las Leonas derrotaron a su rival por 3 a 1 con tres tantos de Agustina Gorzelany y siguen a paso firme en el certamen.

El encuentro llamó la atención de los 'outsiders' debido a una situación protagonizada por la exjugadora de la Selección Mechi Margalot. La hoy comentarista y relatora le hizo pasar un mal momento a su compañera Trini Bavio y todo se hizo viral en redes.

"Otra de las protagonistas, no es jugadora de Las Leonas pero si nuestro campo de juego. Casi jugadora de las Leonas. Es Trini Bavio. ¿Cómo estás, Trini querida?", abrió

"La verdad, me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega un poquito al corazón", respondió la hoy cronista. "Quiero decirte a cámara: no tenés nivel de selección", contraatacó con dureza la medallista olímpica.

Trini no se achicó y contestó con altura: "Ah no, obvio que no. Si no estaría acá adentro y no con ustedes ahí. Gracias por ser siempre amorosa. Venías romántica, pasaste conmigo y cortaste el aire".

Luego del revuelo, Margalot aclaró la situación en su cuenta de Twitter: "Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía... No busquen donde no hay. Eso si, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene porque saber nuestra relación Tri".