Wisin y Yandel, el emblemático dúo de reggaetón de Puerto Rico, se despiden de los escenarios con la gira titulada “La Última Misión World Tour”. En sus redes sociales anunciaron que estarán tocando en Argentina el próximo 12 de junio a las 21 horas en el Movistar Arena.

En el show presentarán su último álbum que aún no tiene fecha de estreno, pero se estipula que saldrá para mediados de año. El mismo cuenta con el último sencillo que lanzaron hasta el momento titulado "No se olvida", el cual ya suma más de 8.000.000 de reproducciones en la plataforma de YouTube. Además, tocarán todos sus éxitos como "Algo me gusta de ti", "Nadie como tú" y "Aullando".

Wisin y Yandel, que lanzaron álbumes históricos para el género urbano como "El dúo de la historia", "Pal´ Mundo" y "La Revolución", tomaron la decisión de retirarse ya que comentaron que necesitan más tiempo para dedicarse a sus familias. Esto fue anunciado un día antes de ser honrados en Beverly Hills, California, con el Premio Presidencial en los Premios Latinos de BMI en reconocimiento a sus logros y contribuciones a la música latina.

Wisin & Yandel en Argentina: ¿Cómo comprar las entradas?

Los tickets para Wisin & Yandel en Argentina saldrán a la venta el viernes 6 de mayo a las 14 horas en la web de Movistar Arena, a la que podés acceder haciendo CLICK ACÁ.