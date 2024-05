El ex presidente de River se desliga de lo relacionado con la política y pasa a un plano diferente.

Rodolfo D’Onofrio será parte de la historia grande de River Plate por haber sido el presidente de una de sus etapas gloriosas. Fue quien apoyó a Marcelo Gallardo durante todo su paso por el club. Hoy, alejado de la política del Millonario, se prepara para un nuevo proyecto alejado del plano deportivo.

A sus 75 años, D’Onofrio podría incurrir en un nuevo desafío profesional, acompañado por un reconocido periodista. El ex mandatario de River sería el conductor de un ciclo de entrevistas que se podría emitir vía YouTube o algún canal de streaming.

Este nuevo desafío profesional del dirigente deportivo fue revelado por el periodista de política, Iván Schargrodsky, en el programa Paren la mano (Vorterix), ciclo que conduce Lucas Rodríguez junto a Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Roberto Galati.

Rodolfo D’Onofrio, nuevo presentador de un ciclo de entrevistas

Schargrodsky, quien estuvo en el ciclo de Vorterix hablando sobre la salida de C+, un nuevo canal de YouTube con la misma línea del sitio Cenital, contó sobre el plan que tiene con Rodolfo D’Onofrio para un ciclo de entrevistas.

“Soy muy amigo de Rodolfo D’Onofrio y hablamos de hacer un ciclo de entrevistas que él entreviste“, reveló el periodista, quien también se destaca en el canal de noticias C5N. Según advirtió, el dirigente y empresario “está all in” con esta idea.

Iván Schargrodsky y Rodolfo D’Onofrio (YouTube Vorterix – Getty Images).

De acuerdo al comunicador, ya hubo una conversación con el ex presidente de River para potenciales invitados en este ciclo de entrevistas. Sorprendentemente, uno de los nombres que le gustaría entrevistar es el actual mandatario de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Luego, Schargrodsky deslizó una idea que le gustaría cumplir, aunque es muy difícil que suceda. “Esto lo escindo yo, pero me gustaría con el ‘Tano’ Daniel Alberto“. No quedó del todo claro si buscarían entrevistar al ex presidente xeneize Daniel Angelici o a Daniel Alberto Passarella, quien descendió con el club de Núñez.

¿A qué se dedica Rodolfo D’Onofrio tras dejar de ser presidente de River?

Fuera del ámbito deportivo y de lo que es River Plate, Rodolfo D’Onofrio es una figura pública muy conocida en el mundo empresarial. En el último tiempo, se involucró en política trabajando en el equipo económico de Carlos Melconian durante la campaña de Patricia Bullrich a presidenta en las elecciones de 2023.

El empresario fue presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, vicepresidente de la Federación Interamericana de Seguros (F.I.D.E.S.), director de Activa AFJP, director de La Caja de Ahorro y Seguro, y presidente de la Caja ART.