Es difícil encontrar días tranquilos en Independiente. En esta oportunidad, el club decidió separar de manera preventiva a Adrián Caruso del plantel de futsal ya que fue acusado de revender entradas para el partido que jugó el Rojo ante River el pasado domingo por la Liga Profesional de Fútbol. El futbolista realizó una publicación en sus redes sociales previas al encuentro en la que anunciaba que tenía entradas disponibles.

Rápidamente se hizo viral y algunos hinchas mostraron su malestar por considerar que estaba revendiendo entradas. El club tomó conocimiento de la situación y, por tal motivo, optó por apartar al jugador para que se investigue lo sucedido. Pero Adrián Caruso no se quedó callado y realizó un descargo en sus redes sociales, allí se mostró enojado con quienes viralizaron en primera instancia la publicación en la que había, presuntamente, ofrecido entradas para revenderlas.

La cronología de los hechos

“Independiente vs. River. Hay entraditasss. Popular y platea. Dale dale se te escapaa”, había compartido en sus redes Caruso. Al tomar conocimiento, el Rojo sacó un comunicado diciendo: “La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente instruyó al Secretario Deportivo para que proceda a separar preventivamente del plantel al jugador ADRIÁN CARUSO hasta tanto sean esclarecidos los hechos de público conocimiento”.

El descargo final de Caruso

“Deberían abstenerse de difundir información falsa emitida tratando de perjudicar a las personas. Yo publiqué entradas porque tenía dos para el partido de mañana (por el domingo) y no podía asistir dado que nosotros también jugamos. Nunca imaginé que tenía tanta gente que sacaba captura y cambiaba los hechos”, escribió el jugador de futsal de Independiente en sus redes sociales.

Además, agregó: “Le pido disculpas a toda la gente del Rojo que se sintió ofendida y le agradezco a todas las peñas e hinchas que me conocen defendiendo esta camiseta. Estas entradas me las dio un amigo que no podía asistir al partido y como yo tengo muchos seguidores me pidió que las publicara yo”. Con la explicación del jugador, habrá que ver si Independiente decide dar marcha atrás y reincorpora a Adrián Caruso al plantel de futsal.