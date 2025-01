La historia de amor de Pep Guardiola y Cristina Serra que llegó a su fin tras 30 años

Manchester City vive un momento delicado con los resultados que ha tenido a lo largo de los últimos meses. Posiblemente el peor desde que Pep Guardiola tomó el cargo de entrenador. En medio de todo esto, medios españoles reportan el final de su relación con Cristina Serra, su pareja por los últimos 30 años. Ambos han tomado la decisión de divorciarse tras una historia de amor que duró más de tres décadas, vio nacer tres hijos, hoy exitosos, y compartieron grandes momentos.

Guardiola y Cristina Serra comenzaron a salir en 1994, luego de conocerse en una sesión de modelaje para el ya fallecido diseñador español Antonio Miró, cuando Pep aún era futbolista en el Barcelona. Serra lo acompañó durante sus pasos por el fútbol italiano, qatarí y hasta en México, antes de que Pep regrese a España para iniciar su carrera como entrenador. Barcelona, Bayern Múnich en Alemania y Manchester City en Inglaterra.

En 2014 se casaron y juntos son padres de tres hijos: María, de 24 años, Marius, de 22 y Valentina, de 17. María hoy es influencer y tiene tiene más de 100 mil seguidores en Instagram, Marius es un brillante joven empresario radicado en Dubai y Valentina se encuentra finalizando sus estudios.

Guardiola y Cristina Serra tienen tres hijos.

Para 2019, luego de tres años de la pareja en Manchester, Cristina decidió no vivir más junto a Guardiola para poder administrar sus negocios de moda entre Londres y Barcelona. A pesar de la distancia física, la pareja siguió junta, no hubo terceros de por medio y el final llegó de forma natural, como dos personas que eligen seguir sus sueños y estos los van separando poco a poco. El final de la relación se dio en buenos términos.

Cristina Serra y un legado familiar en el mundo de la moda

Serra Claret es una de las tiendas de moda más prestigiosas en Europa. Surgida en España y más adelante expandida al resto del viejo continente, Serra Claret es una herencia que recibieron Cristina Serra y sus hermanas por parte de sus padres. Y un legado que han continuado.

Publicidad

Publicidad

Cristina Serra es dueña de una de las casas de moda más prestigiosas de Europa, junto a sus hermanas.

En alguna vieja entrevista, el propio Pep Guardiola reconoció la capacidad y el conocimiento de Cristina en este rubro: “Mi esposa es la mejor del mundo en muchas cosas, pero especialmente en moda. Entonces ella me dice normalmente, no uses esto ni aquello, así que la sigo. Soy lo suficientemente inteligente como para saber que cuando las personas son mucho mejores que yo, sigo sus consejos y el de ella es realmente bueno”, destacó.

Guardiola y Cristina Serra se mantuvieron apartados de los medios, sin dar demasiadas declaraciones públicas el uno sobre el otro en sus 30 años en pareja y mostrándose juntos en eventos, hasta este final cordial de la relación.

Publicidad