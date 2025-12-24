Fue campeón en Málaga, jugó en Marsella y Bolivia, lo detuvieron y cumple condena: “No soy Pablo Escobar”

En 2016, luego de quince años como futbolista profesional, Sergio Contreras Pardo -popularmente conocido como Koke- le puso punto final a su carrera. En esa década y media, el español pasó por clubes de la talla de Málaga, Olympique Marsella, Sporting Lisboa, Aris Salónica y inclusive tuvo una experiencia en el fútbol sudamericano cuando jugó para Blooming de Bolivia.

Pocos imaginaban que apenas tres años más tarde sería detenido tras ser acusado de ser el líder de una banda criminal ligada al narcotráfico que se dedicaba a trasladas cannabis y hachís. Estuvo unos meses en prisión, pero tras pagar 15 mil euros de fianza, el malagueño salió en libertad.

En 2023 se llevó a cabo el juicio correspondiente y Sergio Contreras Pardo fue declarado culpable. Koke cumple una pena de seis años de prisión efectiva y en las últimas horas dialogó en exclusiva con Canal+ de Francia. Allí relató cómo pasa sus días en la cárcel y admite que no tiene ningún privilegio por ser ex futbolista.

Los días de Koke en la cárcel

Contreras Pardo afirmó: “Conocía a todos, pero ser futbolista no cambia nada. Había muchos franceses, incluso marselleses. Vi muchas camisetas del Olympique de Marsella en prisión. En Francia, te pueden matar muy rápidamente por eso”. Cabe destacar que Koke pasó por Olympique Marsella entre 2004 y 2006.

Koke en Olympique Marsella. (Foto: Getty).

“Aquí en la cárcel también te pueden matar, pero no tengo miedo. La prisión está abierta para los estúpidos. Voy a volver a prisión, no sé por cuánto tiempo, pero tengo sentencia hasta 2027″, completó Koke, que decidió hablar en exclusiva con la televisión francesa.

Publicidad

Publicidad

ver también Tuvo un paso para el olvido en River, hizo 7 goles en los últimos 5 años y ahora se quedó sin club

¿Por qué lo hizo?

Koke reveló qué lo llevó a tomar la decisión de hacer lo que hizo: “Como jugador de fútbol, tienes suerte de ganar mucho dinero. Yo ganaba tal vez un millón de euros al año. En el otro negocio, ganas en dos meses lo que puedes ganar en un año en el fútbol. Pero estás arriesgando tu vida”.

Además, agregó: “Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar! Cuando escuchas eso de ‘traficante internacional’ te dices: ¿Qué carajo he hecho?”. Cabe resaltar que a la banda de Koke la detuvieron en el año 2019 en un operativo realizado entre Granada, Málaga y Sevilla en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil que llevó el nombre de “Maskoke”.

La gran carrera de Koke

Los inicios de Koke fueron en Málaga allá por el año 2001. Un año más tarde integró el plantel que ganó la Copa Intertoto. Ya para 2004 pasó al fútbol francés para jugar en Olympique Marsella y dos años más tarde arribó a Sporting Lisboa. Luego de un breve paso por el fútbol portugués, el español llegó a Aris Salónica de Grecia donde pasó cinco años.

Publicidad

Publicidad

En el tramo final de su carrera se convirtió en un verdadero trotamundos: pasó por el fútbol de Estados Unidos, volvió a España para jugar en Rayo Vallecano, luego emigró a Azerbaiyán, la Segunda División de Alemania, el fútbol boliviano -en Blooming- para luego irse a India y finalizar su trayectoria en Grecia en el año 2016.