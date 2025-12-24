Tuvo un paso para el olvido en River, hizo 7 goles en los últimos 5 años y ahora se quedó sin club

Desde su salida de Banfield, a comienzos de 2021, Agustín Fontana no logra hacer pie en su carrera. El Chino pasó sin pena ni gloria por River, estuvo en Defensa y Justicia, Sarmiento y Águilas Doradas hasta que en 2025 regresó al país para jugar en Estudiantes de Río Cuarto, que por entonces militaba en la Primera Nacional.

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Primera División luego de hacer un muy buen reducido y de ganarle en la final a Deportivo Madryn. Una vez consumado el ascenso, los cordobeses comenzaron a planificar el 2026 y en las últimas horas comunicaron que Agustín Fontana no continuará en la institución.

A través de su cuenta de X, Estudiantes de Río Cuarto informó: “Estudiantes de Río Cuarto comunica que Agustín Fontana no continuará siendo parte del plantel profesional 2026 tras haberse dado por concluido su contrato laboral. Agradecemos su compromiso y entrega para llegar a donde estamos, y por siempre defender los colores del club en equipo. Le deseamos lo mejor en su futuro profesional y personal. ¡Gracias Chino!”.

De esta manera, Agustín Fontana deberá buscar un nuevo club a sus 29 años. Cabe destacar que desde que se marchó de Banfield pasó por cinco equipos y no logró establecerse en ninguno de ellos. Los próximos días serán fundamentales para saber qué será de la carrera del atacante.

Siete goles en cinco años

A comienzos de 2021, Agustín Fontana llegó a River como una apuesta de Marcelo Gallardo. No logró afianzarse ni aprovechar sus oportunidades y terminó el año sin goles en 15 partidos jugados. Para 2022 emigró a Defensa y Justicia y allí disputó 31 partidos en los que anotó en dos oportunidades.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

Entre 2023 y mediados de 2024 pasó por Sarmiento y en el Verde fueron 2 gritos de gol en 23 partidos jugados. Su experiencia por el fútbol colombiano en Águilas Doradas no fue buena, solamente disputó seis partidos en los que no marcó. Finalmente, en Estudiantes de Río Cuarto marcó 3 tantos en los 24 encuentros en los que participó. La suma da que Fontana marcó únicamente siete goles en los últimos cinco años.

DATOS CLAVE