A lo largo de las últimas semanas, en las redes sociales trascendió un rumor de que Morena Beltrán estaría en pareja con Lucas Blondel, el actual lateral derecho de Boca que se encuentra peleando por la titularidad de cara al debut en la Copa de la Liga Profesional.

Si bien hubo algunos cruces en Instagram, sobre todo con ‘likes’, y una foto que compartió la propia periodista de ESPN, donde se puede leer en su espalda la frase “More te amo”, junto a un corazón y una L, como si se tratara de una especie de firma y/o seudónimo; a lo largo de las últimas horas todo habría quedado confirmado cuando Sebastián Vignolo mencionó al ex Tigre.

ESPN F90 regresó al aire, y cuando los periodistas se encontraban dialogando sobre el XI ideal del Xeneize, el Pollo Vignolo primero se encargó de posicionar a Luis Advíncula como el titular. Sin embargo, dejó un bache para expresar que “para mí es el año de Blondel“. Automáticamente, el director de cámaras puso en plano a Beltrán quien, además de tocarse la nariz con algo de vergüenza, esbozó una pícara sonrisa.

Vignolo reiteró la misma frase, y fueron el Chavo Fuchs, Damián Manusovich, Daniel Arcucci y el Cholo Sottile quienes esbozaron que “Blondel arrancó bárbaro el año”, además de que lanzaron una carcajada porque se habían dado cuenta que expusieron a su compañera. Incluso, el también relator se sumó a las risas, ya que no pudo contenerse para seguir detallando la alineación de Boca.

¿Cómo vivió Lucas Blondel su primer semestre en Boca?

El defensor, en diálogo con Estudio B, contó cómo se adaptó al mundo azul y oro: “Todavía no lo viví tanto, pero de la misma manera. No soy una persona de hacer muchos planes fuera de casa ni de exponerse. No lo he sufrido ni me costó la adaptación a un club como Boca”.

“Al mediodía, comemos siempre en el club después de los entrenamientos. Siempre hay el día que nos vamos a concentrar, pero no hay un asado organizado. Si quiere, cada uno puede comer. Nada raro para imaginarse”, concluyó Blondel.

Los números de Lucas Blondel en Boca

Desde su llegada a la institución para disputar el segundo semestre del 2023, el lateral derecho de 27 años tan solo disputó 10 partidos, en los que anotó 2 goles, no aportó asistencias y fue expulsado en una oportunidad.

¿Cuánto pagó Boca por Lucas Blondel?

Para incorporarlo, Boca tuvo que ejecutar la cláusula de rescisión que tenía el jugador con Tigre, y la misma era de u$s1.850.000 por el 70% de su pase.