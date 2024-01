En las últimas semanas, trascendió el rumor de una nueva relación que vincula al Mundo Boca con la farándula. En concreto, sin que uno u otro confirmaran aún su relación, se instaló mediante diversas fotos y coincidencias que Lucas Blondel y Morena Beltrán estarían saliendo juntos desde que la periodista de ESPN e influencer en redes sociales terminara su vínculo con Tomás Mantia, futbolista de All Boys.

Si bien ninguno de los dos confirmó de manera oficial su relación, ambos han hecho guiños de manera disimulada en sus redes sociales con posteos similares. Es que luego que haya hecho viral una imagen -a lo lejos- de ambos juntos de vacaciones en Punta del Este, tanto Blondel como Beltrán postearon imágenes propias en la playa en donde añadieron diferentes ubicaciones para dispersar.

El lateral derecho posteó que se encontraba en “Las Toninas”, localidad del Partido de la Costa en Argentina, mientras que Morena Beltrán publicó una historia similar en Instagram, aunque señalando que estaba en Ibiza, España. En las redes sociales, este guiño no pasó desapercibido. De hecho, en las últimas horas, a Blondel le preguntaron sobre esta cuestión y, lejos de gambetear, el ex Tigre y Rafaela respondió.

En la entrevista que le realizaron a “Sonrisa”, como se lo apodó en el Mundo Boca, desde el canal de YouTube “Estudio B” le preguntaron a Blondel acerca de su lugar preferido para vacacionar y respondió “la playa“. El entrevistador, ironizando, soltó: “¿Las Toninas?“. Blondel sonrió, asintió y reafirmó. Además, repreguntó: “¿Conocés? Lindas playas“. Así, el lateral derecho le dejó un guiño aún más claro a Morena Beltrán.

¿Cómo vivió Blondel su primer semestre en Boca?

El defensor contó cómo se adaptó al mundo Boca: “Todavía no lo viví tanto, pero de la misma manera. No soy una persona de hacer muchos planes fuera de casa ni de exponerse. No lo he sufrido ni me costó la adaptación a un club como Boca”.

“Al mediodía, comemos siempre en el club después de los entrenamientos. Siempre hay el día que nos vamos a concentrar, pero no hay un asado organizado. Si quiere, cada uno puede comer. Nada raro para imaginarse”, concluyó Blondel.

Los números de Lucas Blondel en Boca

Desde su llegada a la institución para disputar el segundo semestre del 2023, el lateral derecho de 27 años tan solo disputó 10 partidos, en los que anotó 2 goles, no aportó asistencias y fue expulsado en una oportunidad.

¿Cuánto pagó Boca por Lucas Blondel?

Para incorporarlo, Boca tuvo que ejecutar la cláusula de rescisión que tenía el jugador con Tigre, y la misma era de u$s1.850.000 por el 70% de su pase.