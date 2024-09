No es un secreto que Michael Jordan y Scottie Pippen están enemistados y el paso de los años parece haber alimentado este distanciamiento entre los ex jugadores de los Chicago Bulls de la NBA. Ahora, se han conocido nuevos detalles sobre la mala relación entre los ídolos.

En el libre “Unguarded”, Pippen sacó a la luz un episodio desconocido que ocurrió en 1987, cuando él era un novato en el equipo y Jordan una joven promesa. Aparentemente, antes de que llegaran los títulos y la gloria, los basquetbolistas ya tenían ciertos resquemores.

Según escribió el ex deportista, Jordan le regaló un juego de palos de golf Wilson: “Me estaba invitando a su santuario alejado del baloncesto. Excepto que yo era demasiado ingenuo para darme cuenta. No ayudó el hecho de que tenía serios problemas de espalda. Mi médico no se anduvo con rodeos: ‘No juegues al golf si quieres tener una carrera en el baloncesto’”. Afortunadamente, le hizo caso a su doctor.

Justamente, en los últimos años de su carrera, Pippen sufrió problemas en su espalda. Lo más recordado es lo sucedido ante Utah Jazz en las finales de 1998 cuando en el sexto juego Pippen tuvo que salir en el primer cuarto: “Cuando encesté el balón en la primera posesión del partido, sentí como si alguien me hubiera apuñalado por la espalda. El impacto del aterrizaje me pinchó el nervio. Cada vez que corría, me daba un espasmo. Intenté aguantar, pero no pude”, recordó en su libro sobre aquella final que fue triunfo de los Bulls por 87-86.

Jordan y Pippen siguen enemistados

La dupla de Michael Jordan con Scottie Pippen

La sociedad de los dos basquetbolistas fue sensación en NBA y le dio a Chicago Bulls seis títulos históricos: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998.

Sin embargo, el éxito trajo consigo el distanciamiento de ambas figuras. Más allá de una cuestión de egos, Pippen le recriminó toda l vida a Jordan que no lo ayudara a renegociar su contrato. Es que el Alero jugó todas las temporadas con un salario muy bajo, siendo incluso el sexto mejor pago del plantel, pese a ser uno de los mejores jugadores.

Incluso, después de que se estrenara The Last Dance, Pippen estalló contra Jordan: “¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él y su preciosa marca? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”.