En el programa televisivo Desayuno Americano, transmitido por América TV, se vivió un cruce intenso entre Flavio Azzaro y Mauro Zárate, quien llamó por teléfono en vivo para decirle de todo al periodista, quien previamente había tenido un intercambio de palabras fuerte con Natalie Weber, la esposa del jugador.

Todo comenzó, luego de que Weber acuse a Azzaro de estuvo “un año entero diciendo boludeces”, debido a unos dichos que dijo el periodista en su programa Fútbol al Horno en 2019, luego de que Boca, por penales, elimine a Vélez por los cuartos de final de la Copa de la Superliga, donde Zárate marcó su penal, lo gritó con la hinchada Xeneize y declaró que “pasó el equipo grande”.

“¿Ustedes sabían que en alguna que otra oportunidad Vélez como club le dio guita al padre de Zárate? ¿Qué lo ayudó, que Vélez como club hizo debutar a todos los hermanos, los acobijó?”, fue lo que dijo un enojado Azzaro en su viejo programa hace 4 años y que tanto Zárate como Weber le recriminaron.

“Este tipo no da puntos de vista, Pame. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores. Es lo único que puede hacer”, le retrucó Zárate en plena llamada por estos dichos, mientras que Weber le respondió: “De mi suegro no hables nunca más en tu vida, segundo, Vélez hizo debutar a los hermanos de Zárate, ¿Vos te pensas que lo hizo por cariño y no porque los hermanos no se rompieron el lomo?“

Además de lo mencionado sobre su padre, en su editorial en Fútbol al Horno, Azzaro fulminó al delantero tras lo sucedido ante Boca, diciendo que le dolió lo que hizo. “Es de hijo de put… lo que dijo Zárate, ¿Cómo vas a decir equipo chico?”.

“Yo te tomo tu bronca, te putearon, lo gritaste y se acabó. ¿Qué culpa tiene Vélez institución, como club que te fue a recibir, que te hizo ganar buena guita? ¿Por qué te metes con Vélez? ¿Por qué decís que es un equipo chico? Si sabes lo que genera en el hincha, que es la agresión más grande”, fueron algunas de las críticas del periodista, quien lo definió como “Mauro Zorete”.

El video de los dichos de Azzaro