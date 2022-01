La distribución empezó el viernes, continua con la repartición hoy y está indicado para pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades, embarazadas, etc.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) habilitó la venta de autetest de antígenos para registrar Covid-19. La distribución empezó el viernes y continua con la repartición.

"El viernes comenzó la distribución a las droguerías y el sábado comenzó a llegar a las primeras farmacias del interior (Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Rosario) y hoy se completa la distribución a las droguerías que abastecen al Gran Buenos Aires y CABA", señaló Reinoso en una entrevista con la señal televisiva TN.

"Apenas lleguen a la farmacia van a estar disponibles ya que las farmacias ya tienen el sistema informático instalado para poder hacer la dispensa de los test de autoevaluación", agregó.

Los autotest de Covid-19 ya están disponibles en Estados Unidos y mayor parte de países de Europa. Además, el autotest está indicado para pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades, embarazadas, etc.

En ese sentido, la titular de COFA explicó que una vez realizada la compra, el farmacéutico toma los datos (nombre y apellido, DNI, localidad y teléfono de contacto), y en la computadora de la farmacia se imprime esa información y un código QR que el cliente puede leer desde la cámara de su celular.

"Allí se le van a desplegar cuatro botones: positivo, negativo, inválido o lo haré más adelante. La persona elige la opción que corresponde y esa información le llega directamente a la farmacia", indicó.

¿Cómo se utiliza?

En relación al procedimiento, la titular de Cofa explicó que "lo primero es lavarse las manos y colocar el cassette en un lugar limpio; luego hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina (no más de 2 centímetro), no hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos".

Consejos para realizar el autotest

Es recomendable hacerlo frente a un espejo para guiar bien la toma de la muestra y asegurarse así de colocar unos dos centímetros el hisopo en cada orificio nasal.

Mover el hisopo en círculos alrededor de cada pared interna de la nariz durante 5 o 10 segundos.

Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo que tiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado.

No tocar el indicador después de poner la muestra con el reactivo.

Descartar los restos en una bolsa de plástico y atar.

Limpiar bien las superficies donde se haya realizado todo el procedimiento.

¿Cuánto cuesta el autotest?

El autotest tiene un valor de $1.650. Es orientativo y con una eficacia de entre un 70 y 90% en la detección del coronavirus.