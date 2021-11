Con el último eslabón. Así podría definirse la primera lista de jugadores que citó Néstor García para la ventana FIBA clasificatoria para el Mundial de 2023, que se disputará en tres países (Japón, Filipinas e Indonesia).

Tras el retiro de Luis Scola, a todas las luces, el último cacique de la denominada Generación Dorada. Sin embargo, el nuevo entrenador de la Selección argentina de básquet acaba de confirmar que no fue el último baile de los integrantes de aquel magnífico equipo que se consagró campeón olímpico en Atenas 2004, además de ser bronce en los siguientes Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y China 2019. Aún queda un soldado en pie: Carlos Delfino. Y el Che García decidió sumar al escolta, de 39 años, que tiene un presente superlativo en la Liga de Italia con Victoria Libertas Pesaro (promedia 15,3 puntos por partido).

García y Delfino, el Che y el Cabeza, son muy amigos y para el técnico será su hombre de confianza para esta nueva etapa en la que, además, no podrá tener a las principales figuras del equipo (Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola), qiuenes no pueden estar por la diferencia de los calendarios entre la FIBA y las competencias privadas (NBA y Euroliga).

El 26 y 27 de este mes, en Buenos Aires, se disputará la primera de las seis ventanas FIBA que habrá y, en Obras Sanitarias, puntualmente, se jugarán íntegramente el Grupo A y B, con ocho seleccionados en total. La Argentina fue ubicada en el Grupo A. Además de Paraguay, deberá medirse con Venezuela y con Panamá.

El Che anunció este jueves la citación de 17 jugadores para que, desde este próximo lunes, se concentren y comeniencen a trabajar para los partidos del viernes y sábado. “Decidimos armar una preselección grande para tener respuestas a distintos escenarios. No sólo por el Covid sino también por los pocos entrenamientos que podremos hacer. Queremos evaluar a varios para ver cuáles se adaptan más rápido y mejor a la idea. Además contamos con la chance de presentar distintos 12 jugadores en cada partido y queremos aprovechar esa opción”, explicó García sobre este listado que armó con su flamante cuerpo técnico que incluye a Leo Gutiérrez, Gonzalo García y Herman Mándole.

Delfino no jugaba en la Selección argentina desde que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. Luego no volvió a formar parte de las convocatorias de Sergio Hernández. Será la voz experimentada de un equipo que sólo tendrá dos jugadores provenientes de Europa: el propio Delfino y el joven Juan Francisco Fernández, un pivote de 19 años y 2,10 metros, que acaba de debutar en la Liga ACB con Fuenlabrada, luego de jugar un par de temporadas en el ascenso del básquet español.

La ausencia de los jugadores del exterior se debe a los problemas económicos que acarrea la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Desde hace tiempo, las finanzas de la CABB no están en condiciones de asumir el costo de pasajes. Incluso, hasta los propios utileros se encargan de mucho más que su función. Por caso, ponen sus propios vehículos para trasladar la indumentaria. Algo irreal para una entidad que se pretende de primer nivel.

En la doble jornada, la Argentina se medirá con Paraguay, a priori el rival más débil del grupo. Por ello, la cúpula de la CABB, comandada por el gremialista Fabián Borro, consideró armar un plantel integrado mayormente por jugadores de la Liga Nacional. “Con el staff fuimos armando la lista de acuerdo a los jugadores que podíamos traer del exterior, nada fácil en este momento económico. Por suerte, la Confederación Argentina hizo el esfuerzo y tendremos a dos jugadores importantes de Europa. El regreso de Carlitos (Delfino) se da porque está en un grandísimo momento en Italia y por la experiencia que tiene. Y en el caso de Fernández porque jugó muy bien el Mundial, sigue creciendo en Fuenlabrada y es el futuro del básquet argentino. Mata viene de más cerca (Uruguay), pero es un retorno que considero muy valioso. Es un jugadorazo al que conozco muy bien y sé la cantidad de soluciones que le trae a un equipo”, analizó el Che García.

En su presentación a cargo del equipo nacional, García se había referido a Delfino. “A Carlitos (Delfino) lo adoro, lo respeto, me apoyó muchísimo y tenemos mucha comunicación. Me dijo que me apoyará en lo que necesite, estuvo a la orden, con eso va a ser parte de este proceso”, dijo García en la presentación como nuevo técnico.

La lista completa de Néstor García:

Bases: Juan Brussino (Quimsa), Leandro Vildoza (Boca), Franco Baralle (Quimsa) y Sebastián Orresta (Gimnasia de Comodoro).

Escoltas: Matías Solanas (San Martín de Corrientes), Luciano González (Instituto de Córdoba), Carlos Delfino (Pesaro, Italia) y Martín Cuello (Instituto de Córdoba).

Aleros: Marcos Mata (Aguada, Uruguay), Agustín Barreiro (Gimnasia de Comodoro) y Martín Fernández (Regatas Corrientes).

Ala pivotes: Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España), Nicolás Romano (Instituto de Córdoba) y Federico Aguerre (Boca).

Pivotes: Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba), Lautaro Berra (Obras) y Kevin Hernández (Boca).

Los partidos serán el viernes 26 a las 21.10 y el sábado 27 a las 22.10 en Obras y las entradas ya están a la venta por el portal Ticketek.