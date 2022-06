La bomba que la semana pasada sacudió los estamentos del deporte fue aclarada por la propia protagonista. Delfina Pignatiello aclaró lunes que no está retirada de la natación. La deportista argentina, de 22 años, aseguró que la noticia que tan alto impactó ocasionó en el mundo deportivo fue tan solo un malentendido a partir de una publicación que hizo en las redes en sociales. Por eso, ahora, busco despejar dudas y especulaciones y dejó en claro que tan solo decidió “dar un paso al costado” respecto del alto rendimiento.

La situación, en concreto, de Pignatiello es que tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (finalizó en el puesto 29° en los 1500 metros libres y en el 27° en los 800 metros libres) puso en estado de stand by a la natación para despejarse de las presiones y los haters que tanto la aquejaron durante la cita deportiva. De hecho, se volcó de lleno a su otra gran pasión, la fotografía, y volvió a stremear en Internet.

“La única información que di fue mi posteo. Usé específicamente ciertas palabras, muy premeditadas. Yo jamás usé la palabra retiro, porque no lo sé. Doy un paso al costado, porque hoy siento esto y es lo que me hace feliz”, detalló en el programa radial Antes que Nadie. Y añadió: “Fue un proceso de muchos meses y una decisión que tomé el año pasado, pero que no la quería comunicar hasta que estuviera lista y tuviera las herramientas para afrontar todo lo que vendría después”.

Piganitiello, bicampeona en 800 y 1500 metros libres, y medalla plateada en los 400 metros libres en el Mundial Junior de Indianapolis 2017, doble medallista plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en 400 y 800 metros libres), y tricampeona en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (400, 800 y 1500 metros libres), entre otros logros deportivos, vivió en carne propia el odio de las personas en las redes sociales. Esos ataques fueron uno de los motivos por los cuales decidió dar el paso al costado. “Ningún hater jamás se me acercó en persona a decirme algo. Me afectó que me lleguen 200 ó 300 mensajes diciéndome ´sos una fracasada´ sólo por no hacer el resultado que ellos esperaban que haga”, contó.

El posteo que había publicado Delfina Pignatiello:

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta.

Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo.

Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser".