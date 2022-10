Se sabe del cariño que se tenían Diego Maradona y Martín Palermo. Siempre que al Titán le toca hablar del 10 se le hace imposible contener las lágrimas. Ayer, en el programa Un Buen Momento de Radio La Red, el exfutbolista volvió a recordar historias que lo llevaron a quebrarse en vivo.

“Es un vacío... Una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya verla me generaba emoción, o me generaba algo que faltaba... Siempre me pasa que la emoción me va a traicionar: es recordar, soy así...", arrancó contando el goleador histórico de Boca Juniors en un clip que se hizo viral y agregó: "Estuvo conmigo cuando lo necesité, porque a veces alguno necesita de esas personas para que estén al lado. Ese amigo o esa persona que me llevó a sentir la pasión".

"Yo me acuerdo que en el 94, cuando pasó lo de Estados Unidos (el caso de doping), yo estaba con mi novia mirando la televisión y cuando empezó a hablar Diego, sentí como un amor a primera vista. Fue cuando dijo que le habían cortado las piernas, que empecé a llorar porque sentí lo que le pasaba en ese momento. El papá de mi novia cuando me vio, me preguntó: '¿Por éste llorás?'. Y yo por dentro sabía que nadie iba a saber lo que me generaba Diego", expresó.

Entre lágrimas, agregó: "Fue un amor que duró y el tiempo me llevó a conocerlo y vivir cosas con él. Por suerte pude terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años”.