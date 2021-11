La FMS Argentina está cada vez más cerca: a diferencia de las tres ediciones pasadas, contará con 12 competidores (eran de 10). Por esto, Urban Roosters dispuso de un torneo de ascenso que otorgará una plaza al certamen. La otra, será guardada para una invitación.

+FMS Argentina: fecha, hora, lugar y streaming de la primera jornada de la cuarta temporada con público | EN VIVO y EN DIRECTO

El torneo será este jueves, 18 de noviembre, y contará, en principio, con ocho participantes: los primero cuatro que quedaron en el ranking de ascenso y los restantes serán seleccionados mediante un video de audición.

Torneo clasificatorio: ¿Qué competidores mandaron su prueba para FMS?

-RepliK: la noticia del año. Manucho Conflicto envió su audición para volver a formar parte de la liga, en la cual estuvo en la primera temporada (salió cuarto) y en la segunda (descendió). Es uno de los MC históricos de Argentina, el cual dejó una gran huella en FMS. En el último tiempo, su mejor momento fue las semifinales de Combate Freestyle, donde volvió a competir después de un año y medio.

-Jaff: uno de los favoritos. El MC de Mendoza viene de salir subcampeón de la Red Bull Argentina y fue la gran revelación del año: eliminó a Larrix, Mito y a MP, y cayó en la final con Klan.

-Sub: va por su tercera vez. Sub formó parte de la segunda y tercera temporada: en ambas no pudo evitar el descenso (para la más reciente se mantuvo por la ida de Trueno de la liga).

-Mito: una de las grandes sorpresas de la reciente Red Bull Argentina: Mito eliminó a Brasita en octavos de final y luego cayó contra Jaff. Impresionó con su estilo de rapeo y flow y dejó grandes sensaciones.

-Jesse Pungaz: otro que asombró en la última nacional. El rapero oriundo de Miramar eliminó a Saga en octavos de final y luego perdió en la réplica de cuartos de final contra Wolf.

-Barba Roja: un estilo irónico y único, diferente al resto. El Barba compitió en la Red Bull y dejó una buena batalla frente a Wolf, quien lo derrotó mediante una réplica en el octavos de final.

-Roma: una de las históricas del movimiento. Hasta el momento, ninguna mujer participó en la FMS Argentina: buscará ser la pionera y dejar su marca.

+Última batalla de RepliK en FMS

FMS Argentina: torneo clasificatorio

-Tata

-Katra

-Wordplay

-Dybbuk

+¡Piden a MP y Acru! Los competidores de la Red Bull dieron a sus invitados idóneos para la FMS Argentina 2021

Participantes confirmados a FMS Argentina:

-Stuart (campeón vigente)

-Papo

-Mecha

-Klan

-Nacho

-Wolf

-Dtoke

-Naista

-Larrix

-Zaina

-A confirmar

-A confirmar