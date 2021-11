La FMS Argentina tiene todo listo para abrir la cuarta temporada: esta comenzará el sábado 4 de diciembre, en la provincia de Mendoza. Después del torneo clasificatorio para formar parte de la liga, ya están los 12 freestylers.

Para empezar, hay que mencionar la noticia del momento, que es la ausencia de Papo, uno de los MC más emblemáticos de la historia. Alejandro Andrés Lococo estuvo en las tres primeras ediciones (dos subcampeonatos y un tercer puesto) y su baja salió por decantación, ya que Katra (ganador del clasificatorio) no fue el único que ascendió en ese torneo: Tata, subcampeón, hizo lo propio. Mientras que RepliK y Jaff, ambos semifinalistas, se quedaron en las puertas.

+Torneo clasificatorio: Katra gana y va a FMS Argentina 2022 junto a Tata por un supuesto retiro

Pese a esta noticia, el oriundo de Mar del Plata dejó en claro que, pese a no estar en la FMS, no se bajará de las competencias de freestyle. Así lo hizo saber en sus redes sociales. De esta manera, todas las conjeturas son referidas a la rima que tiró el histórico rapero en su última batalla, frente a Cacha, quien había acotado que competirá en la liga que iba a crear Papo. "FMS, esto va en serio: si me retiro, u organizo esto o les tumbo el imperio...", respondió. ¿Se dará?

+PARTICIPANTES DE LA FMS ARGENTINA

-Stuart (vigente campeón)

-Mecha

-Klan

-Nacho

-Wolf

-Dtoke

-Naista (primer ascendido)

-Larrix (segundo ascendido)

-Zaina (ascendido en Play-Off vs. MKS)

-MP (invitado)

-Katra (ganador torneo clasificatorio)

-Tata (subcampeón torneo clasificatorio)

De esto 12 competidores, solamente Stuart, Klan y Dtoke formaron parte de todas las temporadas que tuvo la FMS Argentina. En ella estuvieron Wos, Papo, MKS, RepliK, Dani, Cacha y Trueno.

+Última batalla de Papo en FMS Argentina

¿Cuándo comienza la cuarta temporada de la FMS Argentina?

La cuarta edición de la liga argentina comenzará el sábado 4 de diciembre, en Mendoza.