Es un año cargado para la Selección de Hockey sobre césped. Con el Mundial de España/Países Bajos a la vuelta de la esquina, se vienen partidos de Pro League para ajustar detalles y seguir luchando por ganar el certamen. Pero en medio de la preparación, la lista de convadas llamó la atención: Delfina Merino, una de las capitanas, fue excluída y la explicación tuvo que ver con su rendimiento. Ella misma hizo su descargo en las redes y cargó contra el cuerpo técnico.

"Hace una semana el entrenador me comunicó la noticia que ningún jugador quiere recibir: 'No te vamos a tener en cuenta para el mundial por motivos deportivos'. Desde entonces, son días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma", explica la jugadora de 32 años.

"Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Nunca nadie me dio un indicio de esto, de haberme comunicado dónde radicaba la falla en mi juego hubiese dado todo lo que tengo dentro para ajustarlo y así poder vestir nuestros colores. Al día de hoy desconozco lo que provocaba ese descontento deportivo", agregó sobre la decisión del cuerpo técnico que encabeza Fernando Ferrara.

Por su parte, el DT en charla con ESPN Hockey explicó: “Delfi es una jugadora espectacular, pero para mí hoy no está pasando por su mejor momento y creo que hay otras jugadoras que, en su posición, están rindiendo más. El motivo es exclusivamente deportivo y surge de ver a las jugadoras en el día a día, en el entrenamiento y en los partidos”.

Merino apunta más que nada a las formas en las que le fue comunicada una decisión tan fuerte a una jugadora de su trayectoria. "Sí estoy convencida de que los modos y las formas en las que se comunican las decisiones de tal magnitud deben modificarse en forma urgente. Personalmente no merecía después de hacer gimnasio y lista para empezar el bloque de hockey, me saquen de la cancha con las canilleras puestas, el protector bucal en la mano y se me da tal noticia. Irme de esa manera del Cenard me dolió".

La jugadora, que en febrero de 2018 fue galardonada por la Federación Internacional de Hockey como la mejor jugadora del mundo, comenzó en Las Leonas en 2009 con Gabriel Minadeo como DT a cargo. Fue campeona del Mundo en 2010. Viene de lograr la medalla de Plata en Tokio 2020, presea que también se trajo de Londres.