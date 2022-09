A raíz del retiro de Roger Federer del tenis profesional, se hizo viral un relato del Gato sobre los orígenes del suizo en el deporte: "No lo veo bueno, decía...Imagínate por lo que le erré", confesó.

La desopilante anécdota de Gaudio con Federer: “Este tipo es malísimo... No sabe pegar el revés"

Lamentablemente, este jueves 15 de septiembre quedará en la historia del deporte como el día en que Roger Federer decidió ponerle fin a su carrera deportiva y anunció que solo le queda un torneo por disputar tras muchas lesiones que lo apartaron de los grandes flashes en los últimos años.

A solo una semana del Laver Cup, su última competición como profesional, Federer confirmó la noticia mediante las redes sociales y rápidamente, las mismas, se llenaron de videos y recuerdos del tenista que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Entre estas, apareció un recordé de una nota a Gastón Gaudio en donde habla del suizo en sus comienzos.

Durante una entrevista en la que repasa sus primeras impresiones sobre Federer, el Gato Gaudio recordó que pensaba del suizo en el ATP de Roma 1998: "Te digo la verdad, este tipo es malisimo. Nunca va a ser número 1 del mundo... No sabe pegar de revés", confesó ante las risas del público.

Admitiendo que su visión no fue para nada acertada, en el video viral se lo ve a Gaudio contando que no entendía el fervor de la gente por Roger Federer: "No lo veo bueno, decía... Imagínate por lo que le erré". Una insólita situación ya que luego de todo esto y de que llegaron los títulos, Gaudio lo considera "el mejor de toda la vida y de todos los tiempos".

El historial entre Gaudio y Roger Federer

Sumado a esto, Gastón Gaudio recordó los enfrentamientos que tuvo con Federer y admitió que "cuando jugaba contra él siempre estaba ahí. Sentía que podía ganarle", aunque finalmente esto no ocurría. Para esto, recordó un partido en Toronto en donde el tenista de Suiza siempre se impuso "cuando tenía que ganar el punto".

Vale destacar que durante sus carreras Roger Federer y Gaudio se enfrentaron en 5 ocasiones con todas victorias para el europeo. Mientras que el partido al que hace referencia el Gato fue en el 2003 y terminó con una sufrida victoria para el suizo por 6-4, 3-6 y 7-5.